Рустам Хайруллин напомнил требования, которые нельзя нарушать спортсменам-мусульманам

Рустам хазрат Хайруллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Имам-хатыб казанской мечети «Гаилә», первый заместитель директора медресе «Мухаммадия» Рустам хазрат Хайруллин в ходе работы секции Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» попросил обратить внимание на предписания ислама, касающиеся организации спортивных соревнований.

«Ислам поддерживает спорт. Есть определенные правила, которые мусульманам нельзя нарушать», — напомнил хазрат, выступая на секции «Спорт и религия».

В числе таких правил, помимо обязательности соблюдения пятикратного намаза и мусульманского поста, Рустам хазрат Хайруллин назвал необходимость раздельного проведения соревнований для мужчин и женщин, воздержание от ударов по лицу, запрет на использование ненормативной лексики тренерами и спортсменами, нежелательность размещения ставок.

«В дни уразы получаем много обращений, спортсмены спрашивают, могут ли они приостановить пост на время соревнований. Как на это ответить? Хотелось бы, чтобы при планировании соревнований учитывались и мусульманский, и православный посты, чтобы спортсменам не было неудобно», — сказал священнослужитель.

В числе правил он также упомянул требование прикрывать определенные части тела.

«Мы понимаем, что есть требования по форме одежды спортсменов. В одной из мусульманских стран волейболистки вышли в платках, полностью покрытые по предписанию религии. Во время спортивных соревнований аурат должны соблюдать и женщины, и мужчины. Мужчинам легче, у нас необходимо закрывать тело от колен до пупка. Это важно для мусульман, нарушение является порицаемым в исламе», — отметил Рустам хазрат.

Автор материала — Энже Габдуллина.