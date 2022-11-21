Рустам Хабибуллин: Татары Афганистана нуждаются в учебниках, преподавателях родного языка

В Афганистане стоит острый вопрос возрождения татарского языка среди татарского населения страны, для этого необходима помощь со стороны Татарстана, заявил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин. По его словам, республика могла бы поддержать их предоставив учителей татарского языка, а также методическими пособиями, учебниками и художественной литературой.

«Мы активно работаем с предпринимателями разных стран, имеем представительства в Афганистане, Пакистане, Ираке, Ливане. К нам обращаются татары из разных стран. Например, в Афганистане более 2 миллионов жителей в паспортах, свидетельствах о рождении свою национальность указали как татары. Они проживают в 12 провинциях страны. Руководители, губернаторы этих провинций — тоже татары. Вышел закон о введении татарского языка в школах в двенадцати провинциях», — рассказал Рустам Хабибуллин корреспонденту «Татар-информа» на полях международного форума «Деловые партнеры Татарстана».

По его словам, сейчас они совместно с предпринимателями Афганистана предлагают разные проекты России и Татарстану. «Необходимо укрепить сотрудничество с татарскими предпринимателями. Татары Афганистана проживают на территориях, где есть полезные ископаемые — уголь, нефть, газ, золото. Татарстан мог бы выступить технологическим партнером, добывать и перерабатывать это сырье», — сказал Рустам Хабибуллин.

Он также напомнил, что в Афганистане есть необработанный чернозем.

«Раньше там выращивали разные культуры. В советское время эти культуры также отправляли в другие страны. Сейчас эти земли нуждаются в обработке. Так делали в советское время. В пору, когда Минтимер Шаймиев был министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР, он очень помог афганцам в проведении воды. В некоторых местах до сих пор стоит оборудование», — рассказал Хабибуллин.