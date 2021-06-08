Следующим шагом Татарстана в налаживании связей с татарской общиной Афганистана должны стать организация и проведение международного Сабантуя в Кабуле. Это послужит еще одним толчком к мирным переговорам между различными этническими группами и политическими движениями этой страны, заявил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«Сабантуй — дипломатическое преимущество татар. В Афганистане у этого самого любимого и всемирно известного праздника татарского народа добавится еще одна функция — миротворческая», — убежден Рустам Хабибуллин.

По словам собеседника агентства, Сабантуи ежегодно проводятся в Афганистане, в местах компактного проживания афганских татар, но в качестве праздников определенных районов. Благотворительный фонд поставил себе задачу провести международный Сабантуй в Кабуле, где он ни разу не проходил.

«Проведение Сабантуя в Кабуле — это очень большой политический шаг в направлении официального признания государственными властями татар как отдельной этнологической группы Афганистана с правом избираться на государственные должности. До 2020 года, когда национальность „таатрин“ начали вписывать в паспорта, это было невозможно», — подчеркнул он

Благотворительный патриотический фонд мусульман России неоднократно оказывал гуманитарную помощь татарской общине в Афганистане. Организация активно участвует в налаживании связей между государственными органами Афганистана и Татарстана.

На вопрос об особенностях работы с татарами Исламской Республики Афганистан Рустам Хабибуллин ответил так: «Работая с мусульманскими странами по линии народной дипломатии, мы в первую очередь уделяем внимание традициям народа. Татарские общины есть во многих странах мира. Сейчас мы открываем свое представительство в Палестине. По мере изучения населения этого государства мы обнаружили и там общины, которые себя называют татарами. Причем их там немало. К сожалению, они не знают про существование Татарстана. Руководствуясь пропагандой недружественных стран, они верят, что татары живут в России в рабских условиях. И очень удивлялись, когда мы показывали им документальные фильмы о современном Татарстане».