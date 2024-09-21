Рустам Нургалеев об исламском бизнесе: Не хватает исламского самосознания

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Темой Международного симпозиума по фетвам, который прошел 19 сентября в Москве, стали исламские финансы. Эксперимент, который начался год назад, может стать частью стратегии развития всего российского рынка. Но каким образом итог работы четырех регионов расширится до масштабов всей страны, и с какой главной проблемой исламский банкинг сталкивается сегодня? Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с ученым секретарем Совета улемов ДУМ РТ Рустамом Нургалеевым.

Проблем, связанных с исламскими финансами много. Во-первых, это работа двух очень разных структур — финансовой и религиозной. Последнее слово в этом вопросе будет за религией, ведь одобряют операции в Совете улемов. Однако одна из ключевых проблем в данном случае также связана с религией — специалистов по исламским финансам крайне мало.

В Казани таких специалистов начали готовить около 15 лет назад. В 2008 году был учрежден Российский центр исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. В его создании принимали участие Исламский банк развития (Королевство Саудовская Аравия) и Куала-Лумпурская Бизнес Школа (Малайзия). Как вспоминает муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, в те времена никто этого энтузиазма не понимал.

Прошло 16 лет. Сегодня в Казани около 9 специалистов, которые имеют сертификат Международной организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), и 4 доктора наук, которые защитили свою степень по направлению исламских финансов.

«Если посмотреть на количество специалистов — их критически мало. Но в Казани есть их минимальное количество для разработки, запуска и контроля исламских продуктов. В других регионах специалисты есть, но не в таком количестве», — считает Нургалеев.

Также спикер считает, что сейчас идет активная фаза сотрудничества с международными организациями. Последние два года это сотрудничество в области исламского финансирования. Результат — привлечение иностранных специалистов. По этой причине дефицита кадров никто не ждет. К тому же продолжают свою работу образовательные организации, многочисленные семинары и курсы повышения квалификации.

Сейчас в эксперименте участвуют четыре региона (Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан), но через год эксперимент может увеличиться не только по продолжительности, но и по географии.

«В привлечении других регионов, мне кажется, не целесообразно делать промежуточные шаги. Мусульмане живут во всех регионах России. Скорее всего, будет правильно сделать эксперимент на всей территории страны, но это пока обсуждается. Экспериментальность лучше оставить не в регионах, а в видах операций — везде искать клиентов, институты, рынок», — рассказал Нургалеев.

Что касается популярности таких продуктов — они очень сильно зависят от осведомленности населения. Долгие годы о существовании «халяльных» банковских операций никто и не слышал — чаще всего это базовая «мурабаха» (рассрочка на товар с наценкой — прим. «Т-и»).

Тем временем секретарь Совета улемов напоминает, что на данный момент Советом в Татарстане одобрено 17 продуктов исламских финансов 14 разных организаций. Среди этих организаций не только банки, но и финансовые дома, пенсионный фонд и управляющие компании.

«Исламский бизнес есть, есть исламские деньги. Не хватает исламского самосознания. Как только оно появится, и бизнес поймет, как развиваться, привлекать инвестиции и использовать исламские инструменты, тогда отрасль вырастет», — считает Нургалеев.

Поэтому говорить об успехе исламского банкинга рано. Нургалеев подчеркнул, что этот успех — в наличии институтов, небольшого количества кадров и желания эту отрасль развивать. Но в плане цифр и реально инвестированных денег исламский банкинг пока только в начале.