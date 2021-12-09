Рустам Нигматуллин вручил в Казани Арбузовскую премию профессору из Нидерландов

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Лауреатом международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии в 2021 году стал профессор Свободного университета Амстердама Куп Ламмертсма. Церемония награждения прошла сегодня в Казани с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

«Казань — город, где зародилась органическая химия. Здесь в середине 19-го века возникла научная школа, воспитавшая известных ученых, чьи работы вошли в золотой фонд мировой науки. Это Зинин, Бутлеров, Зайцев, а также отец и сын Арбузовы, для увековечения памяти которых учреждена международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии», — сообщил Нигматуллин.

Международная премия была учреждена Президентом Татарстана в 1997 году, в канун 120-летнего юбилея академика Александра Арбузова, выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки — химии фосфорорганических соединений. Более 20 лет эта престижная государственная награда остается единственной в своей области во всем мире. В этом году указом Президента РТ она присуждена профессору из Нидерландов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

«Это очень важная награда для меня, не ожидал, что ее получу. Я благодарен Правительству Татарстана. Получить эту премию в Казани — особенно ценно. Казань — очень красивый город, столица науки и культуры, здесь много красивых зданий», — отметил лауреат международной премии во время беседы с журналистами.

Куп Ламмертсма — ученый с мировым именем, основатель мощной научной школы в Нидерландах, автор и соавтор более 250 научных публикаций. Он проводил исследования в университетах Великобритании, Германии, США, Нидерландов и Южно-Африканской Республики. Лекция профессора в 2015-м в Норвежской академии наук и литературы о предстоящем дефиците фосфатной породы наглядно показала мировую значимость проведения исследований в области химии фосфора.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

«Фосфор очень важен в жизни и человека. Главная задача состоит в том, чтобы сделать его возобновляемым, чтобы сохранить в природе. Я много путешествовал по миру, побывал в разных странах. В Китае и Америке читал лекции о том, как важно сохранить природу от загрязнений. Мои последователи занимаются тем, чтобы сберечь фосфор от попадания в окружающую среду. В частности, один из студентов открыл фирму, которая ведет разработки по данному направлению», — добавил профессор.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии присуждается Президентом Татарстана один раз в два года ко дню рождения А.Е. Арбузова одному российскому или иностранному ученому персонально. За все годы проведения лауреатами три раза становились представители России. Размер премии составляет 5 тыс. долларов США.