Рустам Нигматуллин: Татарстан готов к проведению Всероссийской переписи населения

По результатам анализа подготовительных мероприятий Татарстан готов к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ПФО.

«Выполнены все предусмотренные планом работы, подготовлен организационный план, в который включены 613,8 тыс. домов, или около 2 млн помещений. Сформировано 7128 счетных участков, 1185 переписных. Для проведения переписи граждан вне своего жилого помещения созданы еще 1187 стационарных участков», — рассказал первый вице-премьер РТ.

По словам Нигматуллина, к переписи полностью подготовлены хозяйства в городских и сельских населенных пунктах республики. Он добавил, что для работы переписчиков подготовлены соответствующие материалы, в том числе в цифровом формате.

«Для проведения этого масштабного мероприятия согласованы действия всех структур власти и организаций. Впервые в качестве переписчиков будут задействованы волонтеры, — отметил докладчик. — Для нас важна информация о численности населения, об уровне средней зарплаты отдельных категорий работников. Несомненно, информация необходима для принятия программ социально-экономического и демографического развития республики, которую мы получим по результатам предстоящей переписи населения».

Нигматуллин заметил, что из-за пандемии сроки проведения Всероссийской переписи населения скорректированы. «Но уверен, что она пройдет на высоком организационном уровне с использованием современных технологий», — заключил он.