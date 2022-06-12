Рустам Нигматуллин: Сабантуй стал символом мира и согласия народов Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Зеленодольске прошел праздник Сабантуй. Для гостей и жителей города были организованы множество развлекательных площадок в парке «Березовая роща». Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Да долгие годы своего существования Сабантуй стал символом мира и согласия народов Татарстана. На этом празднике мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства. Они делают все возможное, чтобы наши столы были изобильными, и у нас всегда был хлеб. Низкий поклон и огромная благодарность за ваш труд», — сказал Нигматуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он зачитал поздравление с праздником от Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также вместе с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым наградил работников сферы сельского хозяйства.

Кроме того, они осмотрели площадки проходящего Сабантуя, посетили национальную татарскую избу, мастерскую резчиков по дереву, ярмарку, а также торжественно вручили юным зеленодольцам, которым в день праздника исполнилось 14 лет, паспорт России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Испокон веков Сабантуй — один из самых любимых и почитаемых праздников татарского народа. Это источник самобытной культуры, он создаёт особый колорит, согревает сердца людей, способствует укреплению мира и согласия. Во все времена Зеленодольск славился своими ответственными и трудолюбивыми людьми. Для нашего города этот год особенный: мы празднуем 90-летие», — поздравил жителей города Михаил Афанасьев.

Жителей города на Сабантуе ждали несколько концертных площадок, мотокросс, мастер- классы и выбор абсолютного батыра, который получит в подарок автомобиль.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вечером в Зеленодольске в честь праздника выступит заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей.