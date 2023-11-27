Рустам Нигматуллин рассказал о преимуществах государственно-частного партнерства

Государственно-частное партнерство позволяет бизнесу получать стабильный доход, при том, что населению предоставляются качественные услуги за которые, в первую очередь, ответственно государство. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на пленарной сессии VI межрегионального форума по ГЧП.

«Государственно-частное партнерство является важной частью российской экономики, особенно в сложившейся геополитической обстановке, когда бизнес нуждается в поддержке государства, а государству необходимо продолжать обновление инфраструктуры», — сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что благодаря грамотной работе Агентства инвестиционного развития Татарстана, республика поднялась по уровню развития ГЧП с 67 на 4 место по России.