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Руc Тат
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Экономика 27 ноября 2023 10:47

Рустам Нигматуллин рассказал о преимуществах государственно-частного партнерства

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Государственно-частное партнерство позволяет бизнесу получать стабильный доход, при том, что населению предоставляются качественные услуги за которые, в первую очередь, ответственно государство. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на пленарной сессии VI межрегионального форума по ГЧП.

«Государственно-частное партнерство является важной частью российской экономики, особенно в сложившейся геополитической обстановке, когда бизнес нуждается в поддержке государства, а государству необходимо продолжать обновление инфраструктуры», — сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что благодаря грамотной работе Агентства инвестиционного развития Татарстана, республика поднялась по уровню развития ГЧП с 67 на 4 место по России.

#форум по государственно-частному партнерству #Казань #рустам нигматуллин
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