Рустам Нигматуллин предложил внедрить ИИ в сферу мировой юстиции

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерству юстиции Татарстана необходимо проработать вопрос о внедрении искусственного интеллекта в свою деятельность. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Искусственный интеллект можно внедрять, например, в сфере мировой юстиции, а также в [процесс] систематизации и оптимизации нормативных правовых актов. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни. И в соответствии с перечнем поручений Президента России Владимира Путина прорабатываются оптимальные пути его внедрения в экономику, социальную сферу и государственное управление, в том числе на уровне регионов», – сказал он.

Нигматуллин добавил, что с 2022 года органы государственной и муниципальной власти приоритетное внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. «С каждым годом появляются новые жизненные ситуации, с которыми бойцам и их семьям сложно справиться без юридической помощи. Обеспечение всесторонней правовой поддержки защитников Отечества и их семей остается одной из ключевых государственных задач, которая требует от нас постоянного внимания», – подчеркнул он.

Первый вице-премьер также отметил, что необходимо и дальше проводить работу, направленную на повышение уровня юридической защищенности татарстанцев. Кроме того, по его словам, большое значение имеет работа по обеспечению доступности юридических услуг для граждан.

«Заслуживает поддержки практика взаимодействия Управления Минюста России по Татарстану с МФЦ. Она позволяет получить государственные услуги по месту жительства без необходимости посещения управления. В этом году необходимо продолжать эту практику, а также рассмотреть возможность расширения форм взаимодействия граждан и организаций с управлением через МФЦ», – заметил Нигматуллин.

Он напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. «Законом концептуально изменены подходы к формированию и осуществлению полномочий органов местного самоуправления. В Татарстане организована работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с изменениями. Работа по подготовке поправок к республиканскому закону о местном самоуправлении ведется. Федеральный закон вступает в полную силу с 1 января 2027 года», – рассказал первый вице-премьер.

По словам Нигматуллина, новые подходы к финансовому обеспечению деятельности местного самоуправления должны быть учтены в бюджете на следующий год. С учетом этого он попросил внести соответствующий законопроект в Госсовет республики до 1 июня этого года.