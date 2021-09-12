Рустам Нигматуллин поздравил татарстанцев с Днем танкиста

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин поздравил всех имеющих отношение к танковым войскам — как действующих военнослужащих, так и ветеранов — с профессиональным праздником — Днем танкиста.

«История танковых войск неотделима от героического прошлого нашей Родины. В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны, проявив беспримерное мужество, стойкость и отвагу, воины-танкисты внесли неоценимый вклад в победу над врагом», — напомнил первый заместитель Премьер-министра РТ.

Кроме того, по словам Рустама Нигматуллина, «высокий профессионализм и безупречную самоотверженность» советские, а затем и российские танкисты продемонстрировали и позднее — во время войны в Афганистане и боевых действий на территории Северного Кавказа.

«Достойно продолжая славные традиции своих предшественников, нынешние защитники Отечества совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности страны», — подчеркнул первый заместитель главы Правительства РТ и выразил всем воинам-танкистам и ветеранам танковых войск благодарность «за честное исполнение воинского долга и верность присяге».

Отдельно поблагодарил Нигматуллин «многотысячные конструкторские коллективы и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетанковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам». Он добавил, что построенные ими «мощные, маневренные и современные танки» позволяют решать различные задачи в самых сложных условиях — от Крайнего Севера до южных широт.

«В этот праздничный день сердечно поздравляю татарстанцев, судьба которых связана с танковыми войсками. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дальнейших достижений в повышении боевой готовности!» — завершил свое поздравление первый вице-премьер Татарстана.

Броневые части в российской армии появились 19 августа (1 сентября) 1914 года. Меняя названия, в качестве отдельного рода войск танковые войска просуществовали до 1977 года. И сейчас танковые подразделения российских Вооруженных сил относятся к числу наиболее многочисленных в Европе.

День танковых войск отмечается с 1946 года — по традиции, во второе воскресенье сентября (за исключением периода в советское время, когда он отмечался 11 сентября). В России праздник был вновь установлен в 2006 году указом Президента РФ Владимира Путина.

В Казани действует Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Оно отсчитывает свою историю от 22 февраля 1919 года, когда были созданы 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы. В танковое оно было преобразовано 12 апреля 1941 года.

На территории Татарстана в разработке легкой бронетехники участвует ПАО «КАМАЗ». Производит бронеавтомобили и автомобили военного назначения челнинское АО «Ремдизель».