Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Честь и слава: Нигматуллин поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы отдаем дань глубокого уважения всем гражданам, которые по долгу службы в разные годы были участниками урегулирования военных конфликтов за пределами нашей Родины. Такие слова привел первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин в своем поздравлении татарстанцам по случаю памятной даты.
«Самоотверженностью и стойкостью воины-интернационалисты доказали, что они достойны героического прошлого отцов и дедов, одержавших победу над немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны. Являясь образцом выполнения задач в служении Отечеству, они продемонстрировали воинскую доблесть, профессионализм и взаимовыручку.
При исполнении воинского долга в горячих точках погибли 25 тысяч человек. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял в этих вооруженных противостояниях родных, близких и верных товарищей. Светлая память всем павшим за Отечество, честь и слава вернувшимся живыми!
Уникальный опыт воинов-интернационалистов востребован и в наши дни – в Вооруженных Силах и органах правопорядка, в государственных и общественных организациях, в том числе в ответственной работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма и бескорыстного служения Отечеству.
В этот памятный день сердечно поздравляю татарстанцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Желаю вам и вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия», – говорится тексте поздравления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»