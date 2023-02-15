Честь и слава: Нигматуллин поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы отдаем дань глубокого уважения всем гражданам, которые по долгу службы в разные годы были участниками урегулирования военных конфликтов за пределами нашей Родины. Такие слова привел первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин в своем поздравлении татарстанцам по случаю памятной даты.

«Самоотверженностью и стойкостью воины-интернационалисты доказали, что они достойны героического прошлого отцов и дедов, одержавших победу над немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны. Являясь образцом выполнения задач в служении Отечеству, они продемонстрировали воинскую доблесть, профессионализм и взаимовыручку.

При исполнении воинского долга в горячих точках погибли 25 тысяч человек. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял в этих вооруженных противостояниях родных, близких и верных товарищей. Светлая память всем павшим за Отечество, честь и слава вернувшимся живыми!

Уникальный опыт воинов-интернационалистов востребован и в наши дни – в Вооруженных Силах и органах правопорядка, в государственных и общественных организациях, в том числе в ответственной работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма и бескорыстного служения Отечеству.

В этот памятный день сердечно поздравляю татарстанцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Желаю вам и вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия», – говорится тексте поздравления.