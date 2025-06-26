Рустам Нигматуллин отметил роль общества и власти в борьбе с наркотиками

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26 июня в мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Основная цель установления этой даты – привлечение внимания всех государств и мировой общественности к проблеме наркомании.

В связи с этим первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель председателя антинаркотической комиссии Рустам Нигматуллин обратился к татарстанцам. Он подчеркнул, что борьба с наркотиками требует не только усилий правоохранительных органов, но и взаимодействия общества.

«С глобальной наркоугрозой нельзя справиться в одиночку. Решение этой проблемы требует сплоченности и взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций, деятелей культуры, всех институтов гражданского общества», — заявил Нигматуллин.

Он отметил, что Россия последовательно развивает антинаркотическую политику и активно использует возможности международного сотрудничества. В частности, в Татарстане выстроена система, направленная на всестороннее противодействие распространению наркотиков.

«В Республике Татарстан проводимые целенаправленные мероприятия позволили создать систему противодействия распространению наркомании. Она включает комплекс мер, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых», — говорится в обращении.

Большое внимание, по словам Нигматуллина, уделяется именно профилактике, особенно среди подростков и молодёжи.

«Серьезное внимание уделяется профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде, повышению информированности населения о вредных последствиях употребления наркотиков, созданию условий для проведения активного и полезного досуга», — отметил он.

Нигматуллин отметил, что в республике стало традицией в преддверии 26 июня проводить антинаркотические акции, размещать социальную рекламу в общественных местах, а также активно освещать тему в СМИ.

В завершение обращения он выразил уверенность, что только слаженные усилия смогут привести к реальным результатам:

«Только совместные усилия, наличие здравого смысла и доброй воли позволят приостановить рост наркомании и уменьшить пагубные последствия незаконного оборота наркотиков».