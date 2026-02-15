news_header_top
Общество 15 февраля 2026 08:00

Рустам Нигматуллин обратился к татарстанцам в День памяти воинов-интернационалистов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин обратился к татарстанцам по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Он отметил, что 15 февраля в стране отдают дань глубокого уважения гражданам, которые в разные годы принимали участие в урегулировании военных конфликтов за пределами Родины.

«Самоотверженностью и стойкостью воины-интернационалисты доказали, что они достойны героического прошлого отцов и дедов, одержавших победу над немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны», – подчеркнул Нигматуллин.

По его словам, военнослужащие стали образцом выполнения задач в служении Отечеству и продемонстрировали воинскую доблесть, профессионализм и взаимовыручку.

«Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял в этих вооруженных противостояниях родных и близких, верных друзей и товарищей. Светлая память всем павшим за Отечество, честь и слава вернувшимся живыми!» – говорится в обращении.

Нигматуллин добавил, что опыт воинов-интернационалистов востребован и сегодня – в период проведения специальной военной операции, а также в работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма и служения Родине.

«Сердечно поздравляю татарстанцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», – отметил он.

