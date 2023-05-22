Рустам Нигматуллин: «Мы определим дополнительные меры для пожарной безопасности в лесах»

В последние годы под влиянием комплекса климатических факторов отмечается рост лесных пожаров. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«В апреле мы обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону и меры по недопущению возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории республики. На сегодняшнем заседании мы определим дополнительные меры для обеспечения пожарной безопасности в лесах во время высоких температур», – сказал он.

По его словам, в настоящее время в России ежегодно возникают десятки тысяч лесных пожаров. В обычные годы пожары своевременно локализуют, однако в периоды длительной засухи их число может достигать такой величины, что имеющихся сил и средств недостаточно для локализации всех очагов.

«По экспертным оценкам, площадь, пройденная пожарами, в отдельные пожароопасные сезоны может достигать несколько миллионов гектаров. В такие сезоны лесные пожары превращаются в стихийные бедствия, для борьбы с которыми еще не разработаны радикальные средства», – дополнил он.