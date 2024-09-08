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Рустам Насибуллин: Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в сфере культуры
Заслуженный артист РТ, работник Казанской городской филармонии Рустам Насибуллин на телемарафоне «Всей семьей на выборы!» принял участие вместе с супругой и детьми - Амирой, Аскаром и Анваром. 13-часовой марафон в день выборов депутатов Госсовета Татарстана прошел на телеканале «ТНВ».
«Мы живем в России, поэтому участие в выборах - наша обязанность. Мы проголосовали, а потом сходили с детьми на игровую площадку, чтобы они почувствовали праздник», - рассказал глава семьи.
Как работник сферы культуры, Рустам Насибуллин отметил высокий уровень проведения мероприятий в Татарстане и большое внимание, уделяемое этой области.
«У нас проходят масштабные мероприятия, приезжают крупные звезды. Наша республика занимает одну из лидирующих позиций в сфере культуры», – заявил артист.
По его словам, Татарстан оказывает поддержку татарам в разных регионах, благодаря этому соплеменники не теряют языка и традиций.
«Вместе с конгрессом татар мы бываем во многих областях, городах и селах, везде наши соплеменники сохраняют национальную самобытность. Наша задача - донести до взрослых и детей нашу музыку, традиции и обычаи», – рассказал гость студии.
В прямом эфире он исполнил патриотическую песню на русском языке «Мы - одно целое».
«Любовь к малой родине - в моем сердце. Иногда меня спрашивают, почему я не уезжаю в Москву, другую страну, а я отвечаю: “я родился здесь и хочу добросовестно работать на нашей земле”», – поделился певец.
8 сентября в Татарстане проходили выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва.
Центризбирком зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – за справедливость», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
По данным к 18.00 явка по Татарстану составила 63,3 процента.
Камиля Билалова
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