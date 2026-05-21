Рустам Набиев установил рекорд, взойдя на Эверест на руках

Блогер с аудиторией свыше двух миллионов подписчиков Рустам Набиев, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году, совершил восхождение на Эверест. Он стал первым человеком, поднявшимся на высочайшую вершину мира на одних руках. Это уже десятая покоренная вершина в его спортивной карьере.

О достижении Набиев сообщил в социальных сетях. «20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит», – написал он, опубликовав фотографию с вершины с плакатом.

Пост спортсмена за первые минуты после публикации собрал более 11 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев. В обсуждениях отметилась блогер и актриса Виктория Боня, а также татарские артисты и блогеры, поддержавшие Набиева.

«У меня получилось! Я на вершине мира! Плачу сейчас. Не знаю, то ли от радости, то ли от того, что живой, то ли от того, что космически устал… Просто плачу без остановки», – поделился эмоциями Набиев.