Рустам Минниханов - женщинам: «Вы сила, которая помогает преодолевать любые трудности»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. По этому случаю в новом здании театра им. Г. Камала проходит праздничный концерт.

«Женщины – это основа любой семьи; источник любви, заботы и поддержки; мудрость и сила, которая помогает преодолевать любые трудности и невзгоды. Каждая из вас уникальна. Ваша энергия, целеустремленность и профессионализм делают нашу республику успешной и процветающей», – обратился к женщинам Минниханов.

Раис отметил, что грядущий праздник – это еще один повод выразить прекрасной половине слова признания, восхищения и уважения. 2025-й был объявлен в России Годом защитника Отечества. В мае страна готовится отметить годовщину 80-летия Великой Победы. По этому случаю Минниханов выразил признательность женщинам-ветеранам.

«Благодаря героизму на передовой, самоотверженному труду в тылу наша страна выстояла в те страшные годы. Особую благодарность хочу выразить матерям военнослужащих за воспитание настоящих патриотов, верных сынов своей Родины. Ваши дети – настоящие герои, которые сегодня встали на защиту нашей страны», – сказал Минниханов.

Лидер Татарстана обратился к женам военнослужащих, которые являются для своих супругов надежным тылом, позволяющим им сохранять стойкость и силу духа.

«Пусть эта весна подарит всем вам много поводов для радости», – заключил Рустам Минниханов.