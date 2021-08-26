Рустам Минниханов ждет от «Ак Барса» Кубок Гагарина в год 1100-летия принятия ислама

Сегодня в Казани на базе хоккейного клуба «Ак Барс» прошла встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками, тренерским штабом и персоналом команды.

Фото: www.ak-bars.ru

В традиционном предсезонном мероприятии также приняли участие президент «Ак Барса», гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Глава Татарстана пожелал команде более удачного сезона, чем прошедший и заявил о том, что казанский клуб – это бренд Татарстана.

«Есть добрая традиция перед началом чемпионата встречаться с командой, дать напутствие. Обозачить, что мы – ваши болельщики, ваши поклонники, а также выразить наджеды на то, что этот сезон будет более удачным. В прошлом сезоне вы выглядели неплохо, но не все до конца получилось. Тем не менее, вы – бронзовые призеры. «Ак Барс» всегда был достойным соперником, с которым все считаются. «Ак Барс» – это бренд нашей реуспублики. Главное – командный дух, настрой и везение. Чтобы не было проблем, травм. Хотел пожелать всем нам успешного сезона», – заявил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов

Фото: www.ak-bars.ru

Напомним, что в прошлом сезоне «Ак Барс» уступил в семи матчах в драматичном полуфинале Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (счет сериии – 3:4). Тогда обе команды выиграли все свои матчи только в гостях.

С тех пор состав команды претерпел значительные изменения. Этот факт отметил и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

«В этом году у нас много новичков. И каждый из них усилил состав: ребята с опытом и окажут нам большую поддержку. В прошлом году один раунд отделил нас от финала Кубка Гагарина, но надеюсь, что в этом сезоне удача будет на нашей стороне, потому что мастерство и сила у команды присутствуют и команда к сезону готова», – сказал в ответном слове Маганов.

Наиль Маганов

Фото: www.ak-bars.ru

Также глава «Ак Барса» подчеркнул, что в этом году в республике отметят два хоккейных юбилея.

«В этом году у нас еще и ряд торжественных дат: 75 лет отечественного хоккея и 65 лет хоккейному клубу "Ак Барс". И нам было бы принятно порадовать всю республику», – заявил Маганов.

На что Президент Татарстана ответил: «Еще и 1100 лет принятия ислама [татарским народом]», – намекнув, что ждет от хоккеистов подарка и под этот юбилей, который в республике отметят в 2022 году.

«Большое спасибо, что находите время встретиться с командой», – начал было свою речь главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, как его прервал глава Татарстана.

«Если надо, я могу перед каждой игрой встречаться с вами, если мое присутствие как-то поможет изменить ситуацию. Рядом с тобой стоять буду», – признался Минниханов под общий смех в зале.

Дмитрий Квартальнов

Фото: www.ak-bars.ru

После чего Квартальнов продолжил: «Команда обновилась, очень много новичков. Взяли как опытных ребят, так и перспективную молодежь, проделана большая работа. На все смотрим с оптимизмом. Те ошибки, которые были в прошлом году, будем учитывать. Мы готовы, готовы к большим задачам», – признался Квартальнов.

Министр спорта республики Владимир Леонов отметил победу «Ак Барса» на предсезонном турнире TANECO Кубок чемпионов.

Владимир Леонов

Фото: www.ak-bars.ru

«Постараемся, Рустам Нургалеевич, с вашей помощью, максимально заполнить трибуны. Недавно прошел хороший Кубок чемпионов TANECO. Первый матч для команды сложный был, но потом на ходу "Ак Барс" менялся и болельщики по достоинству оценили игру команды», – заявил Владимир Леонов.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, по традиции выступавший от лица всех игроков, отметил, что команда к сезону готова.

«От лица команды могу сказать, что сборы мы провели очень хорошо, к сезону готовы. Тому пример и прошедший турнир – Кубок чемпионов TANECO, который мы снова выиграли и оставили кубок в Казани», – заявил Зарипов, после чего подарил копию выигранного кубка Президенту Татарстана.

Данис Зарипов

Фото: www.ak-bars.ru

Далее Зарипов с небольшим волнением сделал еще одно – на этот раз личное заявление.

«От себя лично хотел бы сделать небольшое заявление. Этот сезон будет юбилейным в нескольких моментах: 65 лет "Ак Барсу" и 20-й сезон у меня в "Ак Барсе". Я долго думал, размышлял. Конечно, спасибо Наилю Ульфатовичу (Маганову – Прим. Т-и) и всему руководсту "Ак Барса" за хорошее предложение, на которое я сразу же согласился. Этот сезон для меня будет завершающим и сейчас перед всеми я об этом заявляю. С одной маленькой просьбой – давайте сделаем так, чтобы для нас всех он стал победным», – заявил Зарипов, собрав завершающие аплодисменты встречи.

Фото: www.ak-bars.ru

Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведет в Казани 2 сентября. На льду «Татнефть Арены» казанцы встретятся с финским «Йокеритом».