Рустам Минниханов: «Задача – обеспечить бесперебойную работу стратегических предприятий»

С рабочей поездкой побывал сегодня в Набережных Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он провел совещание по импортозамещению комплектующих на КАМАЗе и посетил заводы по выпуску бытовой техники и продуктов питания. О проектах, которые представили руководителю республики, – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов направился на автозавод КАМАЗа, где ознакомился с ходом сборки грузовиков в условиях санкций западных стран Фото: president.tatarstan.ru

«Мы видим, что спрос на автомобили огромный и они востребованы»

По приезде в Автоград Рустам Минниханов сразу направился на автозавод КАМАЗа, где ознакомился с ходом сборки грузовиков в условиях санкций западных стран. Руководитель республики осмотрел производственные площадки завода и конвейер. Кроме того, Президенту Татарстана продемонстрировали производство грузовиков новых моделей К4 и К5.

Далее Рустам Минниханов провел совещание по развитию импортозамещения. Такая необходимость возникла из-за отказа ряда западных компаний поставлять комплектующие. Президент РТ подчеркнул, что в условиях санкций многие производства испытывают сложности. Это, прежде всего, касается доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам. «Наша задача – обеспечить бесперебойную работу всех ключевых стратегически значимых предприятий», – заявил Минниханов.

Группа «КАМАЗ» – это крупнейший производитель грузовиков в стране. По итогам 2021 года предприятием выпущено порядка 44 тыс. грузовых автомобилей. Рустам Минниханов также напомнил, что на экспорт поставлено 5,8 тыс. единиц техники, а доля КАМАЗа на российском рынке тяжелых грузовиков составила 44%.

«Мы видим, что спрос на автомобили огромный и они востребованы», – сказал он.

Президент РТ подчеркнул, что в условиях санкций многие производства испытывают сложности Фото: president.tatarstan.ru

В ходе сегодняшнего совещания обсуждались вопросы импортозамещения материалов и компонентов, используемых в производстве группы «КАМАЗ». «Нам нужно сделать всё для того, чтобы предприятие смогло продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы», – подчеркнул Минниханов.

«Хайер» планирует нарастить выпуск бытовой техники на фоне ухода с западных компаний с российского рынка

После автозавода Президент РТ посетил завод бытовой техники «Хайер Индастри РУС», который выпускает холодильники и телевизоры. Руководителя республики ознакомили с ходом строительства «Умного завода» «Хайер» и рассказали о планах по развитию производства. В частности, компания уже освоила выпуск завод стиральных машин на территории КИП «Мастер» и планирует наращивать мощности на фоне ухода с российского рынка западных производителей бытовой техники.

Пояснения Президенту РТ в ходе осмотра заводов давала директор по развитию бизнеса «Хайер» в России Людмила Романова. Она рассказала, что все предприятия «Хайер» в Набережных Челнах являются резидентами ТОСЭР. Компания ведет сотрудничество с Фондом развития промышленности и с Фондом развития моногородов.

Руководителя республики ознакомили с ходом строительства «Умного завода» «Хайер» и рассказали о планах по развитию производства Фото: president.tatarstan.ru

Президенту РТ представили проекты по выпуску мясных и хлебобулочных изделий

Вслед за заводом бытовой техники Рустам Минниханов ознакомился с работой предприятий группы «Агросила» по выпуску продуктов питания.

Руководитель республики осмотрел автоматизированные линии завода «Агросила. Челны-МПК» по производству колбас, варено-копченых и сырокопченых изделий. Президенту РТ рассказали, что завод в общей сложности выпускает более 250 наименований продукции.

Рустаму Минниханову также продемонстрировали цеха упаковки продукции, площадки для подготовки сырья, камеры копчения и другие производства. Генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова рассказала, что на предприятии работает роботизированный склад готовой продукции, который был построен вместе с заводом в 2017 году.

«Агросила. Челны-МПК» – единственное предприятие в Татарстане, которое имеет возможность производить сырокопченые колбасы в объеме 100 тонн в месяц и полуфабрикаты в объеме 300 тонн в месяц.

Рустам Минниханов ознакомился с работой предприятий группы «Агросила» по выпуску продуктов питания Фото: president.tatarstan.ru

Продукция Татарстана сбывается не только на внутреннем рынке, но и активно поставляется на экспорт – чаще всего в Азербайджан и Узбекистан. Основной объем экспорта приходится на халяльную продукцию.

Также Рустаму Минниханову показали производственные линии предприятия «Челны-хлеб», который также входит в холдинг «Агросила». На сегодняшний день «Челны-хлеб» – это один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Закамском регионе Татарстана. Ежесуточное производство составляет более 80 тонн продукции. С 2020 года предприятие вошло в федеральную программу по повышению производительности труда.

Пояснения в ходе осмотра предприятия давал генеральный директор АО «Челны-хлеб» Рафаэль Юнусов. Он также презентовал этапы инвестиционной деятельности группы компаний «Челны-хлеб» на 2022-2024 годы.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru