Рустам Минниханов: За 30 лет создана надежная правовая основа парламентаризма

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил депутатов с 30-летием Государственного Совета республики. На восьмом заседании парламента он отметил, что это знаковое событие для всего региона.

«За три десятилетия была создана надежная правовая основа парламентаризма, заложены традиции высокого профессионализма, ответственности и сплоченности. Эти принципы стали неотъемлемой частью деятельности депутатов всех созывов, сохранения преемственности поколений», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что особая роль в этих достижениях принадлежит первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. «Благодаря его мудрости и дальновидности в сложный период удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития», – констатировал он.

Раис РТ заметил, что депутаты всех созывов всегда оперативно реагировали на изменения, находили решения, обеспечивающие стабильность республики и правовую защиту граждан.

«Все это позволило не только повысить качество жизни населения, но и укрепить статус нашей республики как опорного региона России. Сегодня Татарстан по праву является одним из самых динамично развивающихся и экономически устойчивых регионов страны, где высокое качество жизни сочетается с активной гражданской позицией общества», – заявил он.

По словам Минниханова, в атмосфере взаимного уважения в Татарстане проживают представители 175 национальностей, «демонстрируя пример межкультурного диалога».

Он добавил, что существенный вклад в экономическое развитие и социально-политическую стабильность республики вносит Государственный Совет во главе с Фаридом Мухаметшиным.

«Можно с уверенностью говорить, что сегодня Госсовет республики выражает волю многонационального народа Татарстана, защищает и отстаивает интересы республики и ее граждан. Как важный институт межпарламентской дипломатии он эффективно выстраивает диалог с обеими палатами Федерального Собрания РФ, продвигает законодательные инициативы республики, укрепляет сотрудничество с представительными органами российских регионов и дружественных государств», – продолжил Раис РТ.

Он отметил, что особое значение в работе парламентариев последних созывов приобрели задачи, связанные с поддержкой специальной военной операции. Кроме того, в центре внимания находятся вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, социально-правовой защиты военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

Минниханов напомнил, что несколько депутатов лично присоединились к участию в СВО, «подтверждая готовность отстаивать национальные интересы и безопасность граждан».

«Ваша работа – яркое подтверждение того, что профессионализм, патриотизм и ответственность служат надежной основой благополучия и процветания. Каждый депутат вносит весомый вклад в решение насущных вопросов избирателей, развития территорий, реализации общих задач, стоящих перед республикой», – обратился он к депутатам.

По словам руководителя республики, сегодня благодаря слаженному взаимодействию между всеми ветвями и органами государственной власти в Татарстане удается успешно реализовывать национальные проекты, республиканские программы, внедрять передовые правовые практики.

«Уверен, Государственный Совет продолжит заложенные предшественниками крепкие традиции татарстанского парламентаризма, а накопленный законотворческий опыт станет надежной основой для решения актуальных задач в новых условиях», – заключил он.

Минниханов также вручил государственные награды парламентариям разных созывов. Так, за особые заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность медали «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоены депутаты Государственного Совета двух созывов Ренат Харисов и Александр Гусев.

За большой вклад в становление и развитие местного самоуправления, многолетнюю плодотворную работу медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» удостоен депутат трех созывов Государственного Совета Василий Логинов, депутат четырех созывов, заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.