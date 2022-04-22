Рустам Минниханов: Якутия имеет стратегическое значение для всей России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство и жителей Якутии со 100-летием образования региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Республика Саха (Якутия).

В поздравительной телеграмме руководитель РТ подчеркнул, что Якутия — это крупнейший регион, который стратегически важен для всей России.

«Ваш трудолюбивый народ даже в суровых условиях Севера уверенно развивает экономику. Мы искренне радуемся вашим успехам», — заметил он.

Рустам Минниханов напомнил, что в 2021 году в Казани прошли Дни Якутии, а в этом году в регионе состоятся Дни Татарстана.

«Уверен, наша дружба станет крепче. От имени всех татарстанцев и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Желаю благополучия и процветания вашему краю», — добавил Президент РТ.