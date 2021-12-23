Рустам Минниханов: «Я уже многократно вакцинировался»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал местные власти обеспечить работу по вакцинации населения от Covid-19. Руководитель республики отметил, что уже сам «многократно вакцинировался». Об этом он заявил на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«Другого пути нет, кроме вакцинации. Если бы был другой путь, наверное, наш Президент Владимир Путин не вакцинировался, а сделал бы что-то другое. У нас все вакцинировались – Минтимер Шарипович [Шаймиев], Фарид Хайруллович [Мухаметшин], я уже многократно. Мы же каждый день ходим на работу», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что главы муниципалитетов должны «донести до населения» необходимость вакцинации для формирования коллективного иммунитета, а также устранять все фейки на эту тему. «Самое страшное, если человек умрет», – отметил он.