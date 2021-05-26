Рустам Минниханов: Хорошее дело — учить тому, как капитализировать знания

В образовательных учреждениях необходимо давать навыки предпринимательской деятельности. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимательским сообществом в Нижнекамске по случаю Дня российского предпринимательства.

«Важный элемент — профпригодность. Если в наших учебных заведениях будем давать навыки того, как капитализировать свои знания, превращать продукт в деньги, — это хорошее дело», — сказал руководитель республики.

Он заметил, что на встрече узнал об успешных примерах запуска бизнеса, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На следующий год Казань проводит Специальную Олимпиаду по зимним видам спорта. Мы должны показать, что все люди имеют равное право быть достойными членами общества. В спорте, бизнесе наши коллеги нашли себя. И все эти направления надо поддерживать», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов поблагодарил собравшихся за встречу и заметил, что в Татарстане действует немало форм поддержки бизнеса, функционируют промышленные площадки.

«Но одно дело говорить, что мы вместе с малым бизнесом и помогаем. Самое главное — обучать людей, дать им уверенность и показать успешные примеры бизнеса. У нас в части предпринимательства очень хорошая команда, с Москвой работаем, налажены контакты с муниципалитетами. Но ведь любое должностное лицо может как помочь, так остановить твое движение. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку глав», — отметил Президент РТ.

В завершение встречи он пожелал предпринимательскому сообществу процветания бизнеса. «А мы будем радоваться за вас», — заключил Минниханов.