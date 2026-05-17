Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар жыены»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар җыены».

«Поздравляю вас с большим праздником! Наша история и вера берут начало здесь, и мы должны помнить историю наших предков», – сказал Раис.

Он также напомнил, что в Казани прошли крупные мероприятия, в которых приняли участие федеральные министры и представители более 100 стран мира.

«Самое главное событие – мы приехали сюда», – отметил Минниханов.

Приуроченный ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар җыены» проходит в заключительный день XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

