news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 мая 2026 11:24

Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар жыены»

Читайте нас в
Телеграм

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар җыены».

«Поздравляю вас с большим праздником! Наша история и вера берут начало здесь, и мы должны помнить историю наших предков», – сказал Раис.

Он также напомнил, что в Казани прошли крупные мероприятия, в которых приняли участие федеральные министры и представители более 100 стран мира.

«Самое главное событие – мы приехали сюда», – отметил Минниханов.

Приуроченный ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар җыены» проходит в заключительный день XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

#изге болгар жыены #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

17 мая 2026
Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

17 мая 2026
Новости партнеров