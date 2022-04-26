Рустам Минниханов высоко оценил проект интерактивного комплекса «Клуб Шарык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с площадкой «Клуб Шарык». Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра работает в историческом здании Восточного клуба с сентября 2021 года.

Президент Татарстана побывал в экспозиционных залах комплекса. Это экран-стена с видеолетописью театра «Река времени», виртуальная экскурсия по театру «Закулисье», инсталляция, воссоздающая фрагменты спектаклей, с иллюзией личного присутствия «Призрачный театр», а также площадка для проведения культурно-образовательных мероприятий, интерактивная проекционная книга «Театр. История. Личность» о выдающихся личностях и исторических событиях, сыгравших заметную роль в формировании национального театрального искусства и другие.

Идея создания музея истории татарского театра родилась еще в 1986 году во время празднования 80-летия театра. В 2012-2014 годах здание было отреставрировано. В течение десяти лет директор Камаловского театра Ильфир Якупов и главный режиссер театра Фарит Бикчантаев работали над реализацией проекта.

Сегодня «Музей истории татарского театра» представляет собой современный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий в себя все современные инновационные разработки в сфере проектирования и организации выставочно-экспозиционных пространств.

«Хорошо получилось», — отозвался Президент Татарстана о проекте.

«Шарык клубы» («Восточный клуб») — историческое здание татарской интеллигенции начала XX века. С ноября 1911 года здесь появилась стационарная сцена первой татарской профессиональной труппы «Сайяр».

«Шәрык клубы» открылся 1 декабря 1907 года. При нем работали библиотека, читальный зал, зрительский зал, струнный оркестр, проводились литературные и музыкальные вечера, лекции, ставились спектакли на татарском и русском языках.

На сцене «Восточного клуба» выступали известные артисты и режиссеры Г.Кариев, К.Тинчурин, С.Гыйззатулина-Волжская и другие. Клуб играл важную роль в жизни татарской интеллигенции Казани. В 1914 году здание было отдано под нужды госпиталя, сам клуб упразднен.