Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Рима Гиниятуллина

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью председателя Совета ТОКПЦ города Ташкента Рима Гиниятуллина. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В эти дни делегация Татарстана находится с рабочей поездкой в Узбекистане. По поручению Рустама Минниханова на церемонию прощания от имени руководства республики был направлен заместитель премьер-министра Татарстана, полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он передал семье покойного слова соболезнования и поддержки.

В своей телеграмме Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования супруге Рима Гиниятуллина Танзиле Янбековне.

«Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга Рима Абдуловича Гиниятуллина.

Ушел из жизни видный общественный и государственный деятель, один из авторитетных лидеров татар Узбекистана», – говорится в телеграмме.

По словам Раиса республики, многие годы Рим Гиниятуллин работал над укреплением единства татарского народа, развитием гуманитарных и деловых связей между Татарстаном и Узбекистаном, а также сохранением традиций дружбы двух народов. Отдельно он подчеркнул, что деятельность Гиниятуллина внесла вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление мира и благополучия.

«Уверен, Рим Абдулович покинул этот мир счастливым человеком – он сделал в жизни много важных и благородных дел, оставил добрую память о себе. Разделяю с Вами, с Вашими сыновьями глубокую скорбь и боль этого горя. Пусть память о прожитых вместе счастливых годах, поддержка детей, родных и близких поможет Вам пережить горечь безмерной утраты», – написал Минниханов.

В завершение телеграммы на татарском языке были выражены слова соболезнования и пожелания стойкости, а также надежда на упокоение души покойного.