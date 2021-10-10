Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Мензелинске

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших при падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске.

Руководитель республики оперативно проинформирован о случившемся, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Легкомоторный самолет рухнул возле базы РЭС в Мензелинске в 9.23. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», по предварительным данным, на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.