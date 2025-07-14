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Общество 14 июля 2025 15:37

Рустам Минниханов выразил соболезнования Николаю Воропаеву в связи с кончиной супруги

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил искренние соболезнования Николаю Николаевичу Воропаеву в связи с уходом из жизни его супруги — Татьяны Васильевны Воропаевой.

В телеграмме соболезнования Рустам Минниханов отметил, что Татьяна Васильевна была яркой, сильной личностью, талантливым руководителем и настоящим профессионалом. Её труд всегда был направлен на благо родного края.

«Особым уважением она пользуется среди заинцев, для которых сделала немало как педагог и руководитель района. Она стала первой женщиной в республике, возглавившей муниципальное образование. Высокая ответственность и неравнодушие к делу позволили ей реализовать важные инициативы и на уровне парламента, внести весомый вклад в повышение качества жизни сограждан», — говорится в сообщении.

Раис республики подчеркнул, что Татьяна Васильевна прожила достойную, насыщенную жизнь и оставила после себя добрую память и уважение многих людей. Он выразил глубокое сочувствие Николаю Николаевичу, а также детям — Андрею и Юлии, пожелав сил и поддержки в этот трудный момент.

#соболезнования #Рустам Минниханов
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