Рустам Минниханов выразил соболезнования руководству Индии в связи с авиакатастрофой
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 12 июня, в штате Гуджарат, где потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В своем обращении Минниханов подчеркнул, что в Татарстане с глубоким прискорбием восприняли эту трагическую новость. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Индии», – добавил Раис Татарстана.
Минниханов также выступил и от имени Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», председателем которой он является.