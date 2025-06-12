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Общество 12 июня 2025 15:25

Рустам Минниханов выразил соболезнования руководству Индии в связи с авиакатастрофой

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 12 июня, в штате Гуджарат, где потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В своем обращении Минниханов подчеркнул, что в Татарстане с глубоким прискорбием восприняли эту трагическую новость. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Индии», – добавил Раис Татарстана.

Минниханов также выступил и от имени Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», председателем которой он является.

#соболезнования #Рустам Минниханов #индия
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