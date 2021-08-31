Рустам Минниханов ввел в эксплуатацию новый газопровод в Сокурах

Автор фото: Ильгиз Гильманов

Торжественный пуск сетевого газа в почти 200 домов села Сокуры Лаишевского района Татарстана состоялся 31 августа. Символическую команду для подачи «голубого топлива» дали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле этого года дал поручение Федеральному Cобранию разработать программу социальной бесплатной газификации. Реализация ее должна позволить подвод газа до жилого участка. Об этом в приветственном слове сказал Рустам Минниханов.

«Сегодня, благодаря усилиям Газпрома, строителей, местных властей выполнение этого поручения почувствовали на себе хозяева 173 домовладений села Сокуры Татарстана», — подчеркнул Президент республики.

Однако пуск сетевого газа в дома жителей села Сокуры Лаишевского района состоялся по социальной газификации в рамках республиканской программы.

В ноябре прошлого года жители села обратились к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой обеспечить Сокуры «голубым топливом».

На практике реализация такого проекта занимает 2 года. «Газпром трансгаз Казань» уложился в 9 месяцев, отметил генеральный директор предприятия Рустем Усманов.

«Еще в 2019 году в регионе была принята программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций республики. Этот проект, рассчитанный до 2023 года, тоже предусматривает бесплатную газификацию», — сообщил руководитель «Газпром трансгаз Казань».

Предполагается, что при реализации региональной программы газификации будет построено более 100 км межпоселковых и почти 700 км внутрипоселковых газопроводов. На сегодняшний день «Газпром трансгаз Казань» в рамках региональной программы уже бесплатно довел газ почти до 1700 земельных участков, до конца года планируется довести примерно до 200.

«В Татарстане делается очень много в вопросе газификации. Здесь есть понимание и со стороны руководства республики, и со стороны подрядных, строительных организаций», — заметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Подтверждением этим словам стал еще один объект, который осмотрели гости, — они побывали на газораспределительной станции (ГРС) «Сокуры». Она возводится в рамках второго этапа реконструкции исторически значимого газопровода «Миннибаево — Казань».

Решение о масштабной реконструкции было достигнуто несколько лет назад по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и нашло поддержку и понимание Газпрома. Проект повышает надежность и бесперебойность газоснабжения Казани, позволяет обеспечить экономичным и экологичным энергоресурсом промышленные предприятия, пригороды, включая «Смарт-Сити» и «Иннополис».

«Лет на 10 вперед у нас не будет проблем с газообеспечением», — с удовлетворением заметил Рустам Минниханов.

Объект также позволит уйти от значительного числа нарушений охранных зон и минимальных расстояний от объектов магистрального транспорта природного газа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане сейчас уровень газификации составляет 99,6% — это один из самых высоких показателей в России. Общий объем финансирования региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций РТ составляет около 3 млрд рублей.