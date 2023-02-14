Рустам Минниханов: Вузы должны стать основой технологического суверенитета России

Вопрос технологического суверенитета России становится все более актуальным. Поставщиками новых технологий должны стать научные и инженерные высшие школы страны. Однако всем их проектам не хватает коммерциализации и ориентации на реальный запрос экономики. Таким мнением на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию по теме «Развитие в РТ университетского технологического предпринимательства» Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России вновь становится важнейшей для развития страны. Для ее решения есть мощные научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций по коммерциализации результатов деятельности. Поэтому среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны платформа университетского технологического предпринимательства представляет особый интерес для всей страны и регионов», – отметил Раис Татарстана.

Он добавил, что эффективное использование этого инструмента позволит не только разрабатывать и внедрять новые технологии в реальный сектор экономики, но и привить учащимся и научно-педагогическим работникам предпринимательские навыки.

На заседании обсудили текущие результаты по созданию студенческих стартапов в Татарстане и выдвинули предложения по развитию системы. Так, по итогам 2022 года 129 проектов из республики вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Студенческий стартап».

Перед началом заседания часть из них представили Рустаму Минниханову свои идеи.

«Ребята делают проекты по разным направлениям: есть катализаторы, медицинские проекты и многое другое. Возможно, они не совершенны, но есть люди, которые хотят что-то изменить. Будущее за ними. Нужно с ними активно сотрудничать – особенно на это хочу обратить внимание предприятий», – подчеркнул руководитель республики.

Одним из предложений по развитию системы студенческого технологического предпринимательства стало создание образовательных курсов по основам коммерциализации, на которых объяснят, как правильно работать с интеллектуальной собственностью с точки зрения бизнеса. С такой инициативой выступил директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд» Айнур Айдельдинов.

«Мы должны научить студентов, как правильно работать с интеллектуальной собственностью, как правильно создать, оформить и защитить. Также нужно рассказать, как правильно составить финансовую модель и презентовать ее инвесторам», – заявил он.

Некоторые из студенческих стартапов, которые стали победителями всероссийского конкурса, уже начали свою работу и даже получат рабочие места в казанском IT-парке, сообщил его директор Руслан Власов.

«Из 129 победителей 24 закреплены за IT-парком. Все участники проекта получат безвозмездные рабочие места на любой площадке бизнес-инкубатора», – пояснил он.

Власов добавил, что в этом году при отборе стартапов для конкурса необходимо увеличить число IT-инициатив, а также углубить качество работы с ними.