Рустам Минниханов встретится с представителями бизнеса Татарстана

Ряд мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, пройдет в Татарстане с 24 по 26 мая. Они состоятся в Казани и Зеленодольске. С профессиональным праздником предпринимателей поздравит Раис Татарстана Рустам Минниханов – он встретится с представителями бизнеса республики.

В эти дни в столице Татарстана возле театра Камала развернется выставка-продажа изделий татарстанских самозанятых под брендом «Я и есть Татарстан». 120 экспонентов со всей республики представят свою продукцию, сообщает Минэкономики РТ. Гости выставки смогут не только приобрести продукцию местных производителей, но и посмотреть выступления артистов, музыкантов, принять участие в различных конкурсах.

Торжественное открытие выставки запланировано на 18 часов 24 мая.

В этот же день в Зеленодольске, в технопарке «Искра-Волга» стартует деловая программа. В ней примет участие Рустам Минниханов, он также встретится с представителями бизнес-сообщества республики.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

День российского предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ Владимира Путина 18 октября 2007 года.