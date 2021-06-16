Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Узбекистан встретился с заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Президент Татарстана поблагодарил принимающую сторону за организацию делового форума «Татарстан-Узбекистан», который, по его мнению, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

«Наш приезд в Вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего, в области экономики. Все это направленно на укрепление отношений Российской Федерации и Республики Узбекистан», — отметил Рустам Минниханов.

Пандемия немного отбросила нас назад, мы должны активизировать контакты, добавил он.

Двусторонний товарооборот Узбекистана и Татарстана в 2020 году составил 156,5 млн долларов. Структура экспорта преимущественно складывается из поставок средств наземного транспорта, пластмассы и изделия из них, древесина и изделия из них, каучук, резина, нефть и продукты их перегонки. Основной импорт по итогам прошлого года: пластмассы, текстильные изделия, предметы одежды.

Вице-премьер отметил важность сотрудничества с Татарстаном: «Ваш визит является для нас знаковым, для нас Татарстан — это один из самых продвинутых регионов РФ во всех отношениях».