news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 июня 2021  10:25

Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Узбекистан встретился с заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Президент Татарстана поблагодарил принимающую сторону за организацию делового форума «Татарстан-Узбекистан», который, по его мнению, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

«Наш приезд в Вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего, в области экономики. Все это направленно на укрепление отношений Российской Федерации и Республики Узбекистан», — отметил Рустам Минниханов. 

Пандемия немного отбросила нас назад, мы должны активизировать контакты, добавил он. 

Двусторонний товарооборот Узбекистана и Татарстана в 2020 году составил 156,5 млн долларов. Структура экспорта преимущественно складывается из поставок средств наземного транспорта, пластмассы и изделия из них, древесина и изделия из них, каучук, резина, нефть и продукты их перегонки. Основной импорт по итогам прошлого года: пластмассы, текстильные изделия, предметы одежды.

Вице-премьер отметил важность сотрудничества с Татарстаном: «Ваш визит является для нас знаковым, для нас Татарстан — это один из самых продвинутых регионов РФ во всех отношениях».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное