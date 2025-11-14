Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с вице-мэром Шэньчжэня Ло Хуанхао. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Шэньчжэнь – центр китайской IT-индустрии, один из крупнейших мегаполисов страны не только по размерам, но и по уровню экономического развития. Город является домом для штаб-квартир многих технических гигантов.

Лидер Татарстана поделился воспоминаниями, что впервые побывал в Шэньчжэне в 2011 году, когда принимал участие в торжественной церемонии открытия 26-х Всемирных студенческих спортивных игр. Тогда Казань приняла эстафету и провела Универсиаду в 2013 году.

«Рад отметить, что Казань и Шэньчжэнь являются городами-побратимами с 2012 года», – отметил Минниханов.

Он напомнил, что внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 млрд долларов. Татарстанский лидер подчеркнул, что Китай – ключевой инвестор в экономику республики.

«Доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций за прошлый год превысила 80%», – обратил внимание Рустам Минниханов.

Он рассказал, что Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР – от машиностроения до высоких технологий в IT-сфере и энергетике.

Раис республики пригласил делегации Шэньчжэня принять участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», нацеленном на расширение деловых контактов с участием официальных и деловых кругов обеих стран.

Господин Ло Хуанхао тепло приветствовал Рустама Минниханова: «Очень ценим встречу с Вами. Вы уже неоднократно посещали Шэньчжэнь. Сегодня с вашим участием состоялось подписание соглашения между Иннополисом и Гуанмин. Это хороший знак развития и укрепления отношений между Китаем и Россией», – подчеркнул вице-мэр.

Он рассказал о последних достижениях Шэньчжэня. В частности, темпы роста экономики по итогам прошлого года составили 5,8 %. Первые 10 месяцев этого года – 5,5 % , что является лучшим показателем среди всех городов Китая.

Ло Хуанхао отметил, что каждый пятый житель города – предприниматель, а средний возраст населения – 32,5 года.

«Мы готовы укреплять наши контакты с Татарстаном. В частности приглашаем ваши предприятия посетить наш город для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом. Готовы предоставить вашим предпринимателям пакет самых выгодных услуг», – заверил вице-мэр.