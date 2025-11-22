news_header_top
Общество 22 ноября 2025 13:49

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Фото: rais.tatarstan.ru

В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса республики Рустама Минниханова с управленческим кадровым резервом Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Делегацию соседнего региона, представленную слушателями «Высшей Школы Управления ШАГ», возглавил Губернатор Александр Соколов. Во встрече также принял участие Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Цель визита – изучение передового опыта Татарстана в сфере социально-экономического развития и государственного управления.

Рустам Минниханов отметил, что в республике выстроена многоуровневая система работы с кадрами. Она включает формирование собственного управленческого резерва, а также непрерывное обучение действующей команды, включая международные стажировки в Сингапуре и Китае.

Фото: rais.tatarstan.ru

Особое внимание Раис Татарстана уделил стартовавшей в этом году программе «Батырлар. Герои Татарстана», направленной на профессиональную переподготовку ветеранов специальной военной операции. В настоящее время первая группа слушателей – 46 человек – проходит стажировку в органах власти, за каждым закреплен наставник из числа министров и глав администраций.

Он также отметил устойчивый рост экономики Татарстана несмотря на внешнее давление. По итогам девяти месяцев 2025 года ВРП превысил 4,3 трлн рублей, показав рост на 3%. Индекс промышленного производства достиг 112%, объем строительных работ – 672 млрд рублей, объем продукции сельского хозяйства – 289 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в прошлом году составили 1 трлн 430 млрд рублей, в этом году также ожидается выйти на этот показатель.

Минниханов рассказал кировским управленцам о реализации крупных международных мероприятий в республике, таких как Саммит глав государств БРИКС, Игры стран БРИКС и Игры Будущего, а также ежегодные KazanForum и форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ».

«Благодарю вас за проявленный интерес к опыту республики. Мы всегда готовы делиться с коллегами своими наработками и рассказать о достигнутых результатах», – подчеркнул Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за теплый прием и возможность перенять лучшие практики: «Татарстан за последние 30 лет достиг больших успехов. Учиться нужно у лидеров, у тех, кто впереди. Спасибо, что приняли нас».

В ходе встречи Минниханов также рассказал о поддержке промышленности, реализации молодежной политики, масштабных проектах благоустройства, территориальном планировании, мерах по улучшению инвестиционного климата, работе с ветеранами СВО и поддержке их семей, развитии инструментов исламского банкинга и других направлениях социально-экономической работы республики.

#Рустам Минниханов #кировская область #дом правительства рт #Батырлар. Герои Татарстана
