news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 сентября 2025 16:14

Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого форума «Лига Форум»

Читайте нас в
Телеграм

В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого образовательного форума «Лига Форум». Мероприятие прошло в центре «Камский Артек». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Форум, проводимый ежегодно с 2014 года, является одним из ключевых проектов «Лиги студентов Республики Татарстан». В этом году он проходит с 26 августа по 12 сентября, в нем участвуют около 1,2 тыс. студентов из Татарстана и других регионов России.

Рустам Минниханов поздравил студентов с Днем знаний и подчеркнул важность создания равных возможностей для самореализации молодежи.

«Огромную роль при работе с молодежью играет "Лига студентов Татарстана", наши самые активные студенты. Сегодня студенческое сообщество республики объединяет порядка 250 тыс. человек. В следующем году "Лига студентов Татарстана" отметит свое 30-летие, мы должны достойно отметить эту дату. Желаю всем успехов, хорошей учебы и дальнейшего развития», – сказал лидер республики.

Программа форума разделена на три смены:

  • «Лига профессионалов» (26-30 августа) для студентов средних специальных учебных заведений;
  • «Лига университетов» (1-6 сентября) для студентов вузов;
  • «Лига руководителей» (8-12 сентября) для руководителей студенческих организаций и объединений.
#Рустам Минниханов #лига студентов РТ #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025