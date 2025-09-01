Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого форума «Лига Форум»
В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого образовательного форума «Лига Форум». Мероприятие прошло в центре «Камский Артек». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Форум, проводимый ежегодно с 2014 года, является одним из ключевых проектов «Лиги студентов Республики Татарстан». В этом году он проходит с 26 августа по 12 сентября, в нем участвуют около 1,2 тыс. студентов из Татарстана и других регионов России.
Рустам Минниханов поздравил студентов с Днем знаний и подчеркнул важность создания равных возможностей для самореализации молодежи.
«Огромную роль при работе с молодежью играет "Лига студентов Татарстана", наши самые активные студенты. Сегодня студенческое сообщество республики объединяет порядка 250 тыс. человек. В следующем году "Лига студентов Татарстана" отметит свое 30-летие, мы должны достойно отметить эту дату. Желаю всем успехов, хорошей учебы и дальнейшего развития», – сказал лидер республики.
Программа форума разделена на три смены:
- «Лига профессионалов» (26-30 августа) для студентов средних специальных учебных заведений;
- «Лига университетов» (1-6 сентября) для студентов вузов;
- «Лига руководителей» (8-12 сентября) для руководителей студенческих организаций и объединений.