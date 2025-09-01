Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого форума «Лига Форум»

В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками XI студенческого образовательного форума «Лига Форум». Мероприятие прошло в центре «Камский Артек». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Форум, проводимый ежегодно с 2014 года, является одним из ключевых проектов «Лиги студентов Республики Татарстан». В этом году он проходит с 26 августа по 12 сентября, в нем участвуют около 1,2 тыс. студентов из Татарстана и других регионов России.

Рустам Минниханов поздравил студентов с Днем знаний и подчеркнул важность создания равных возможностей для самореализации молодежи.

«Огромную роль при работе с молодежью играет "Лига студентов Татарстана", наши самые активные студенты. Сегодня студенческое сообщество республики объединяет порядка 250 тыс. человек. В следующем году "Лига студентов Татарстана" отметит свое 30-летие, мы должны достойно отметить эту дату. Желаю всем успехов, хорошей учебы и дальнейшего развития», – сказал лидер республики.

Программа форума разделена на три смены: