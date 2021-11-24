Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой в Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями татарской диаспоры в Саудовской Аравии. Мероприятие состоялось в генконсульстве России в Джидде, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В настоящее время в стране проживают около 200 татар. Большая часть из них находится в Рияде, Джубейле, Даммаме, Джидде, Медине и ряде других городов. Почти все они входят в новую волну эмиграции, исключение составляют несколько семей из Медины, являющиеся потомками выходцев из деревни Кизляу (Курманаево) Нурлатского района Татарстана.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В последние годы отмечается новая волна эмиграции татар. Они приезжают в Саудовскую Аравию ради работы либо учебы. Однако оказавшись за пределами родной страны, они стремятся поддерживать связь с представителями местной общины. Для этого в королевстве ведется работа по сплочению татар. В ближайших планах у них — создание татарского общества с целью сохранения национальной идентичности, татарского языка и передачи его подрастающему поколению.