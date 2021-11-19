Рустам Минниханов встретился с татарскими активистами Кыргызстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Кыргызстан встретился с активистами местных татарских общественных организаций. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



По словам собеседницы агентства, на встречу прибыли соотечественники, проживающие в Бишкеке, Жалал-Абаде, Токмаке, Кара-Балте, Караколе, Оше и Чолпон-Ате.



Сейчас в Кыргызстане, население которого насчитывает 6,5 млн человек, проживают около 55 тыс. татар. В самом Бишкеке живут 16 тыс. татар.

Татары Кыргызстана достаточно репрезентативно представлены во всех сферах деятельности страны: промышленности, сельском хозяйстве, просвещении, здравоохранении, науке, управлении, культуре и так далее. Они занимают должности от рабочих до руководителей национального уровня, от преподавателей школы до профессоров вузов.



На встрече с Рустамом Миннихановым присутствовали представители общественного объединения «Татарско-башкирский культурный центр „Туган тел“ Кыргызской Республики». Он функционирует более 30 лет, в шести городах работают его филиалы.

Кроме того, активную работу ведут такие объединения, как: Союз татар «Бердәмлек», «Кыргызско-татарское общество дружбы и сотрудничества», общественное объединение «Татулык», Общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр „Ак барс“», Татаро-башкирский культурный центр «Илкәем» и общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр „Идель“» Джалал-Абадской области.