Рустам Минниханов встретился с сыном Президента Турции Билалом Эрдоганом

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с сыном турецкого лидера, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Гость прибыл в Казань для участия в I Казанском глобальном молодежном саммите, передает пресс-служба руководителя республики.

«Казанский глобальный молодежный саммит — большое событие для нашей республики. Программа мероприятия весьма насыщенна — проводятся различные сессии, дискуссии, круглые столы. Ваш приезд в Казань и участие в саммите вызывает большой интерес у участников и гостей мероприятия», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что президент Всемирной конфедерации этноспорта вносит большой вклад в развитие культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами.

Также Рустам Минниханов просил передать глубокую благодарность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстано-турецкого сотрудничества.

«Его личное участие делает наши отношения крепче», — сказал он, подчеркнув, что важную роль в развитии экономических связей играет и консульство Турции в Казани.

Билал Эрдоган передал Рустаму Минниханову теплые слова приветствия от своего отца и поблагодарил за приглашение.

«Для нас было радостно узнать, что Казань провозглашена молодежной столицей ОИС, — сказал гость. — Мы с татарами братские народы, и могу Вас заверить, что всегда будем поддерживать Вас».

Он также поздравил Президента РТ с получением нагрудного знака «За вклад в международное сотрудничество». Награду 25 августа вручил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Вы очень много делаете для укрепления сотрудничества России с Исламским миром», — сказал Эрдоган.