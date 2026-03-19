Рустам Минниханов встретился с секретарем КПК провинции Хубэй

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с Секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хубэй господином Ван Чжунлинем. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества, реализацию совместных проектов и расширение деловых контактов между Россией и Китаем.

Провинция Хубэй расположена в центральной части Китая в бассейне реки Янцзы и является важным транспортным узлом. Административно она делится на 12 городских округов и один автономный округ. Наиболее динамично развиваются Ухань, Сянъян и Ичан.

Экономика региона опирается на оптоэлектронику, автомобилестроение, здравоохранение, современную химическую промышленность и переработку сельскохозяйственной продукции. Хубэй также считается одним из ключевых инновационных центров Китая: здесь расположены 8 крупных объектов научно-технической инфраструктуры, 45 национальных лабораторий и 547 научно-исследовательских институтов.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан вносит вклад в развитие российско-китайского взаимодействия, в том числе благодаря межрегиональным визитам и действующим соглашениям о сотрудничестве.

«Хороший формат для работы – Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», участником которого является и провинция Хубэй. Данный формат стал эффективной платформой для налаживания прямых контактов между представителями бизнеса и органов власти регионов двух стран, обсуждения перспектив развития совместных проектов и обмена опытом по цифровизации, образованию и промышленности», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что расширение деловых связей открывает новые направления для взаимодействия, а также выразил уверенность, что проведенный форум будет способствовать развитию сотрудничества.

Господин Ван Чжунлин поблагодарил Минниханова за визит и отметил значимость его участия в деловом форуме.

«Рады приветствовать Вас. Нас особо радует ваш визит. Ваше личное участие в деловом форуме – это хороший старт в выстраивании деловых отношений между регионами России и Китая», – заявил он.

Секретарь парткома также указал на успешные гуманитарные и образовательные связи между регионами, включая сотрудничество Казанского федерального университета с вузами Уханя.

В ходе встречи стороны обсудили возможность запуска прямого авиасообщения между Татарстаном и провинцией Хубэй. В завершение Рустам Минниханов напомнил о ранее подписанном меморандуме о сотрудничестве и предложил подготовить межправительственное соглашение.