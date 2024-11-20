Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с секретарем комитета КПК провинции Сычуань . Стороны обсудили сотрудничество в рамках российско-китайских отношений и ряд других вопросов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов напомнил, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, республика вносит свой вклад в их укрепление. Так, в октябре в Казани состоялся саммит БРИКС, участие в котором принял Председатель КНР Си Цзиньпин.

«Уверен, сам саммит и достигнутые на нем договоренности станут важным шагом в направлении многополярности и построения более справедливого миропорядка, а также будут способствовать поступательному развитию российско-китайских отношений», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, в Пекине действует Торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани — Генеральное Консульство Китая. Ежегодно растут показатели товарооборота. Только в 2023 году его объемы увеличились в два раза — до 3 млрд долларов. «Такая же положительная динамика наблюдается и в объемах привлеченных китайских инвестиций в Татарстан. По итогам прошлого года они превысили 20 миллионов долларов», — добавил руководитель РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Остановился он и на сотрудничестве с провинцией Сычуань. Республику с ней связывает межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Девять муниципалитетов Татарстана имеют побратимские соглашения с Сычуанем. Также работа в этом направлении ведется в формате «Волга – Янцзы». На его базе регулярно проводится разноплановые и мультиформатные мероприятия, которые направлены на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

В свою очередь, Ван Сяохуэй подчеркнул роль Раиса Татарстана в укреплении экономических связей, отметил, что она заслуживает особого внимания.

«Мне очень приятно встретиться с вами. В прошлом месяце в Казани прошел саммит БРИКС, который посетил наш Председатель Си Цзиньпин. Мы наблюдали, как вы лично встречали его в аэропорту», — сказал он.

Помимо этого, секретарь комитета КПК провинции Сычуань напомнил о недавно завершившемся втором форуме «РОСТКИ», который проходил в Казани. «Он стал хорошей платформой для сотрудничества двух стран. Тот факт, что сразу после него вы посещаете Китай, свидетельствует о серьезных намерениях в развитии экономических связей», — заметил собеседник Раиса РТ.

Он предложил Рустаму Минниханову углубить сотрудничество в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, научно-технологической и гуманитарных сферах.

Видео: пресс-служба Раиса РТ