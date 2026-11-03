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Общество 3 ноября 2026 14:20

Рустам Минниханов встретился с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили актуальные вопросы в части имущественных и земельных отношений. Рассматривались перспективы повышения эффективности вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот, а также новые механизмы дальнейшей работы.

#Рустам Минниханов #дом правительства рт
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