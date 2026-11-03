Рустам Минниханов встретился с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Стороны обсудили актуальные вопросы в части имущественных и земельных отношений. Рассматривались перспективы повышения эффективности вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот, а также новые механизмы дальнейшей работы.