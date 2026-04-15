Общество 15 апреля 2026 17:35

Рустам Минниханов встретился с ректорами ведущих вузов России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректорами ведущих вузов России. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества республики с высшими учебными заведениями страны, совершенствования системы высшего образования, укрепления научно-образовательного потенциала на региональном уровне.

В ходе встречи состоялось вручение государственных наград Республики Татарстан – за плодотворное сотрудничество с республикой в области образования и науки.

Так, Рустам Минниханов вручил ордена «Дуслык» президенту Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана Анатолию Александрову и ректору Московского авиационного университета Михаилу Погосяну.

Во встрече также приняли участие ректоры Самарского национального исследовательского университета им. Академика С.Королева, Московского физико-технического университета, Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева и др.

