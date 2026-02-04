Рустам Минниханов встретился с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня провел встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили перспективы развития биатлона в республике, а также вопросы поддержки спорта в целом. Отдельное внимание было уделено темам, актуальным для регионального и российского спортивного сообщества, включая возможность проведения в Татарстане соревнований всероссийского уровня.

Встреча состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства Республики Татарстан. В ней также приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин и другие представители.