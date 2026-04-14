Рустам Минниханов встретился с Президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава Египта, приветствуя Минниханова, отметил, что с теплотой относится к Президенту России Владимиру Путину и высоко ценит дружественные отношения с Татарстаном. Он также поздравил Казань с присвоением статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере культуры.

По словам ас-Сиси, Египет готов расширять взаимодействие с Татарстаном в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Он подчеркнул, что высоко оценивает вклад Минниханова в развитие отношений России со странами исламского мира.

Рустам Минниханов, в свою очередь, заявил, что республика придает большое значение сотрудничеству с партнерами России в исламском мире. Он отметил, что Татарстан вносит существенный вклад в развитие российско-египетских связей, о чем свидетельствует рост товарооборота: за последние пять лет он увеличился более чем в 8,5 раза и по итогам прошлого года достиг 230 млн долларов.

Раис республики напомнил, что с Египтом уже сотрудничают ряд крупных промышленных предприятий Татарстана, однако потенциал взаимодействия остается высоким. В числе перспективных направлений он назвал агропромышленный комплекс, автомобилестроение, здравоохранение и IT.

Минниханов также сообщил о готовности делиться опытом в таких сферах, как цифровизация, развитие технопарков и особых экономических зон.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, он рассказал о своем визите в филиал КФУ в Каире, открытый по указу Президента Египта. Раис Татарстана поблагодарил руководство страны за внимание к развитию этого проекта.

Отдельно Минниханов остановился на деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Владимира Путина. Он поблагодарил египетскую сторону за активное участие в работе группы, отметив, что страну в ней представляет директор Египетского совета по международным делам.