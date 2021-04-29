Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Узбекистана

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В Татарстане Абдулла Арипов примет участие в Заседании Евразийского межправительственного совета.

Внешнеторговый оборот Татарстана и Узбекистана по итогам прошлого года достиг 156,5 млн долларов, преимущественно экспорт (127 млн долларов).

«Я считаю, что прошлый год мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы нуждаемся в трудовых ресурсах», — сказал Рустам Минниханов на встрече, отдельно остановившись на вопросах профподготовки, в том числе на базе ресурсных центров. По его словам, особенно тема актуальна для строительной отрасли.

Абдулла Арипов передал приветствие от Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. «Рустам Нургалиевич для нас всегда самый дорогой гость и когда ему удобно, я всегда готов его встретить», — процитировал он.