news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  17:00

Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Таджикистана

Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Таджикистана
news_top_970_100

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Росулзода, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече стороны обсудили перспективные направления сотрудничества — в области машиностроения химии и химического производства, топливно-энергетической сфере, медицины и здравоохранения, туризма и образования. «Для этого существует масса возможностей, а намерения подкреплены реальным интересом», — сказал Минниханов. 

По итогам 2020 года двухсторонний внешнеторговый оборот Республики Татарстан с Республикой Таджикистан составил 20 548,2 долларов США, что на 17,7% превысило показателя 2019 года. По словам Минниханова, у Татарстана есть большое желание работать в Таджикистане. В частности, интерес к этому проявляют компании КАМАЗ и «Татнефть». Укреплению деловых и гуманитарных контактов будет способствовать прямое авиасообщение между Казанью и Душанбе, которое планируется запустить в ближайшее время.

Рустам Минниханов поблагодарил Премьер-министра Таджикистана за вклад в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», созданную по поручению Президента России. С 2014 года Группу возглавляет Президент Татарстана. 

«Буду рад, если в рамках визита в Российскую Федерацию Президент Таджикистана найдет возможность посетить нас», — добавил руководитель республики.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное