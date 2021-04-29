Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Таджикистана

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Росулзода, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече стороны обсудили перспективные направления сотрудничества — в области машиностроения химии и химического производства, топливно-энергетической сфере, медицины и здравоохранения, туризма и образования. «Для этого существует масса возможностей, а намерения подкреплены реальным интересом», — сказал Минниханов.

По итогам 2020 года двухсторонний внешнеторговый оборот Республики Татарстан с Республикой Таджикистан составил 20 548,2 долларов США, что на 17,7% превысило показателя 2019 года. По словам Минниханова, у Татарстана есть большое желание работать в Таджикистане. В частности, интерес к этому проявляют компании КАМАЗ и «Татнефть». Укреплению деловых и гуманитарных контактов будет способствовать прямое авиасообщение между Казанью и Душанбе, которое планируется запустить в ближайшее время.

Рустам Минниханов поблагодарил Премьер-министра Таджикистана за вклад в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», созданную по поручению Президента России. С 2014 года Группу возглавляет Президент Татарстана.

«Буду рад, если в рамках визита в Российскую Федерацию Президент Таджикистана найдет возможность посетить нас», — добавил руководитель республики.