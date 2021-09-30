Рустам Минниханов встретился с представителями научной общественности Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями научной общественности, ректорами вузов и научных центров Татарстана по случаю 30-летия Академии наук РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во встрече приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов Президент Академии наук РТ Макзюм Салахов, директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской Академии наук» Алексей Калачев, ректор ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», председатель Совета ректоров вузов РТ Ильшат Гафуров.

Руководитель республики назвал символичным то, что 30-летие Академии наук РТ, а также и 100-летие академической науки в республике проходят в Год науки и технологий в России, в Год родных языков и народного единства в Татарстане.

Рустам Минниханов напомнил, что в республике принят комплекс законодательных и организационных мер по поддержке научно-образовательной сферы, создана развитая инфраструктура для научно-инновационной деятельности — это сеть технопарков и инжиниринговых центров, реализован уникальный проект «Иннополис».

Президент РТ пожелал Академии наук Татарстана развивать тесное сотрудничество с реальным сектором экономики — крупными производителями и частным бизнесом, расширять интеграцию научных исследований с привлечением ведущих отечественных и зарубежных научных центров во благо республики.