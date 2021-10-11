Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров УК «Тулпар Аэро Групп» Азатом Хакимом на площадке «Казань-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Обсуждались вопросы реализации проектов, направленных на дальнейшее развитие «Тулпар Аэро Групп».

Также стороны затронули возможности расширения производства интерьеров воздушных судов, а также морского и речного транспорта, расширения сферы технического обслуживания судов.