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Ру Тат
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11 октября 2021  14:39

Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров УК «Тулпар Аэро Групп»

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров УК «Тулпар Аэро Групп» Азатом Хакимом на площадке «Казань-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Обсуждались вопросы реализации проектов, направленных на дальнейшее развитие «Тулпар Аэро Групп».

Также стороны затронули возможности расширения производства интерьеров воздушных судов, а также морского и речного транспорта, расширения сферы технического обслуживания судов.

#рустам минниханов
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