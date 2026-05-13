Рустам Минниханов встретился с первым замминистра МВД России Андреем Курносенко

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем министра внутренних дел РФ Андреем Курносенко.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, на встрече также были начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Присутствующие обсуждали вопросы профилактики правонарушений, обеспечения правопорядка и безопасности населения.